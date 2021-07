Lite a colpi di bottigliate a Fermo finisce nel sangue (Di martedì 6 luglio 2021) tra due stranieri finisco in ospedale. Lite a colpi di bottigliate e futili motivi e per l’abuso di alcool, nel corso di un animato alterco i due soggetti si sono affrontati in una Lite a colpi di bottigliate di vetro. Controlli straordinari per la sicurezza Leggi su periodicodaily (Di martedì 6 luglio 2021) tra due stranieri finisco in ospedale.die futili motivi e per l’abuso di alcool, nel corso di un animato alterco i due soggetti si sono affrontati in unadidi vetro. Controlli straordinari per la sicurezza

Advertising

lellinara : RT @JohannesBuckler: Per poter insegnare ai contadini nuove tecniche di coltivazione. Durante una lite tra un uomo e una donna intervenni… - DeborahFlat : RT @JohannesBuckler: Per poter insegnare ai contadini nuove tecniche di coltivazione. Durante una lite tra un uomo e una donna intervenni… - conpatr49 : RT @JohannesBuckler: Per poter insegnare ai contadini nuove tecniche di coltivazione. Durante una lite tra un uomo e una donna intervenni… - XYZxyzY6 : RT @JohannesBuckler: Per poter insegnare ai contadini nuove tecniche di coltivazione. Durante una lite tra un uomo e una donna intervenni… - wimganz : RT @JohannesBuckler: Per poter insegnare ai contadini nuove tecniche di coltivazione. Durante una lite tra un uomo e una donna intervenni… -