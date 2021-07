Hugh Jackman potrebbe tornare a interpretare Wolverine

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Hugh Jackman

Certi attori devono la loro celebrità a ruoli ben precisi,per esempio sarà per sempre ricordato come Wolverine , il celebre mutante degli X - Men , e questo nonostante i tantissimi film da lui interpretati nel tempo. L'addio dial ...Grande sorpresa per i fan di Wolverine e di: l'attore australiano ha infatti condiviso nel suo profilo Instagram alcune foto che hanno esaltato le speranze di chi vorrebbe vedere l'X - Men nell'universo Marvel . I due mondi sono ...Certi attori devono la loro celebrità a ruoli ben precisi, Hugh Jackman per esempio sarà per sempre ricordato come Wolverine, il celebre mutante degli X-Men, ...Hugh Jackman potrebbe aver anticipato sui social il suo ritorno nei panni di Wolverine, questa volta per l'MCU di Kevin Feige ...