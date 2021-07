Gli chiedono documenti ed estrae coltello: in manette 45enne (Di martedì 6 luglio 2021) Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un italiano 45enne, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di arma. L’uomo, è stato notato dai Carabinieri mentre si aggirava con fare sospetto in via Tuscolana, nei pressi della fermata della linea Atac “Appio/Claudio” ed hanno deciso di fermarlo per sottoporlo ad un controllo. Alla vista dei militari il 45enne si è dato alla fuga a piedi ma è stato raggiunto poco dopo in via Publio Valerio. Alla richiesta di esibire i documenti di identità ha tentato di estrarre dal borsello un coltello a serramanico, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 luglio 2021) Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un italiano, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di arma. L’uomo, è stato notato dai Carabinieri mentre si aggirava con fare sospetto in via Tuscolana, nei pressi della fermata della linea Atac “Appio/Claudio” ed hanno deciso di fermarlo per sottoporlo ad un controllo. Alla vista dei militari ilsi è dato alla fuga a piedi ma è stato raggiunto poco dopo in via Publio Valerio. Alla richiesta di esibire idi identità ha tentato di estrarre dal borsello una serramanico, ...

Advertising

LucaBizzarri : La morte non solo livella, ma evidenzia gli imbecilli. Per esempio ci sono quelli che quando muore un’artista non d… - disinformatico : Gli antivaccinisti mi chiedono perché mi sta a cuore che si vaccinino anche gli altri. 'Paolo, tu sei vaccinato, ch… - EleonoraEvi : BREAKING NEWS! La @EU_Commission si è impegnata a mettere fine all’allevamento in gabbia, accogliendo la richiesta… - FlavioSP56 : RT @GeorgeSpalluto: A Berrettini chiedono dei successi della Nazionale mai lui risponde 'Sono molto felice anche per la vittoria dell' @Ita… - laregione : Gli organizzatori chiedono al pubblico di disertare la maratona -