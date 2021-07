Alexa ora può consigliare anche i vini | è arrivata la skill “Vino Perfetto”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Chiedere adquale sia ilmigliore per un aperitivo o per una cena romantica, maentro certi limiti di prezzo o in base all’abbinamento gastronomico.è la nuovadiche suggerisce le etichette scegliendole tra quelle dei migliori produttoricoli nostrani....

DDay.it - Digital Day

Arriva 'Vino Perfetto', la Skill di Alexa che consiglia le migliori bottiglie delle cantine italiane Marchesi Frescobaldi, Marchesi Antinori e Terra Morett ...(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Alexa diventa sommelier per consigliare il Vino Perfetto in ogni occasione tra le migliori bottiglie delle cantine italiane Marchesi Frescobaldi, Marchesi Antinori e Terra More ...