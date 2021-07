Una nuova base navale con un occhio alla Libia. Le mosse dell’Egitto (Di domenica 4 luglio 2021) L’Egitto guarda sempre di più alla vicina Libia e in generale ad avere un ruolo nel Mediterraneo. Per farlo il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, ha inaugurato ieri la base navale 3 luglio alla presenza del presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohammed Menfi, di Mohammed bin Zayed, principe ereditario di Abu Dhabi, e di diversi ministri della Difesa della regione. Dopo l’inaugurazione, il presidente al-Sisi e gli ospiti hanno assistito alle attività delle manovre militari (Qader 2021) durante le quali gli elicotteri da combattimento Apache hanno condotto il bombardamento aereo di bersagli ... Leggi su formiche (Di domenica 4 luglio 2021) L’Egitto guarda sempre di piùvicinae in generale ad avere un ruolo nel Mediterraneo. Per farlo il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, ha inaugurato ieri la3 lugliopresenza del presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohammed Menfi, di Mohammed bin Zayed, principe ereditario di Abu Dhabi, e di diversi ministri della Difesa della regione. Dopo l’inaugurazione, il presidente al-Sisi e gli ospiti hanno assistito alle attività delle manovre militari (Qader 2021) durante le quali gli elicotteri da combattimento Apache hanno condotto il bombardamento aereo di bersagli ...

Advertising

matteosalvinimi : Stasera abbiamo inaugurato una nuova sede a Bari insieme a tanti cittadini che hanno anche firmato ai gazebo per i… - AntoVitiello : Dopo la scadenza dell'opzione di riscatto con il Brescia il 16 giugno, è stata impostata una nuova trattativa con n… - pfmajorino : La destra italiana sta con #Orban e oggi lo riafferma. Contro la cultura dei diritti. La Lega , quella con un pied… - MichaelGiulian2 : RT @comesonotante: Hai mai pensato di andare via e non tornare mai più? Scappare e far perdere ogni tua traccia, per andare in un posto lo… - UBrignone : RT @matteosalvinimi: Stasera abbiamo inaugurato una nuova sede a Bari insieme a tanti cittadini che hanno anche firmato ai gazebo per i #re… -