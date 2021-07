Grosseto: emotrasfusione in volo per ferito in incidente su Autostrada A1 (Di sabato 3 luglio 2021) emotrasfusione in volo, sull'elisoccorso Pegaso 2 di base a Grosseto, ha consentito la stabilizzazione di un uomo rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto stamani, 3 luglio, in A1 vicino ad Arezzo. Lo rende noto l'Azienda sanitaria Toscana sud est spiegando che il paziente, in condizioni critiche, oltre ai traumi, presentava una forte emorragia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 3 luglio 2021)in, sull'elisoccorso Pegaso 2 di base a, ha consentito la stabilizzazione di un uomo rimasto gravementein unavvenuto stamani, 3 luglio, in A1 vicino ad Arezzo. Lo rende noto l'Azienda sanitaria Toscana sud est spiegando che il paziente, in condizioni critiche, oltre ai traumi, presentava una forte emorragia L'articolo proviene da Firenze Post.

