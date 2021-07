Violenze in carcere | Cacace si scusa con la Palmieri e arriva Salvini

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – “La direttrice deldi Santa Maria Capua Vetere era in malattia il 6 aprile 2020, giorno in cui venne disposta la perquisizione straordinaria, e lo è stata anche nelle successive settimane, quindi non poteva essere lei quella sera ad essere stata vista con il manganello in mano: forse si è fatta confusione tra i ruoli durante l’intervista con l’ex carcerato“. Lo sottolinea all’ANSA il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, che interviene sulle dichiarazioni dell’ex detenuto Vincenzo. Quest’ultimo, nonostante fosse sulla sedia a rotelle, è stato picchiato dagli ...

Bisogna denunciare sempre le. La politica ha abbandonato questo tema ma ilriguarda tutti, nessuno può voltarsi dall'altra parte'.Elisabetta Palmieri, direttrice deldi Santa Maria Capua Vetere, smentisce la sua presenza durante leai danni dei detenuti del 6 aprile 2020. 'Sono stata assente per tre mesi per motivi di salute' - ha dichiarato. ...La brutta vicenda del Carcere Santa Maria Capua Vetere ha sconcertato l’opinione pubblica e ha sollecitato il mondo delle Istituzioni a ripensare l’aspetto della formazione permanente degli operatori ..."Non posso ripensarci, vado al manicomio - dice Vincenzo in merito al pestaggio da parte della Polizia Penitenziaria - Secondo me erano drogati, erano tutti con i manganelli, anche la direttrice" ...