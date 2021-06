Alzano | camion con gru si ribalta in un cantiere

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Attimi di paura nella mattina di mercoledì adLombardo. I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti intorno alle 9 con auto pompa serbatoio e la gru in via Caprini dove uncon gru sito durante la fase di lavoro. Non si registrano feriti ma un grosso spavento per chi si trovava nell’area. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alzano camion

WelfareNetwork

...travi i presidi (come avvenuto a Prato nei giorni scorsi) o cercano di forzare i blocchi dei... giorno dopo giorno, sta aumentando contro il lavoratori chela testa e aprono vertenze e ...... in costruzione sopra il pronto soccorso),, Lovere e Calcinate andranno 18 letti (di cui 10 ... Fa venire i brividi pensare che abbiamo iniziato nei giorni deimilitari a Bergamo e del Papa ...Attimi di paura nella mattina di mercoledì ad Alzano Lombardo. I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti intorno alle 9 con auto pompa serbatoio e la gru in via Caprini dove un cam ...L'incidente in via Caprini a Nese di Alzano Lombardo(BG). Un camion gru per eternit si è ribaltato mentre degli operai stavano facendo dei lavori su un tetto.