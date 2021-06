Advertising

fisco24_info : Stellantis: l'8 luglio Tavares spiega strategie elettrico: L'Electrification Day sarà digitale - giacomozuliane : RT @StellantisIT: Stellantis presenterà la sua strategia di #Elettrificazione ? durante una conferenza virtuale e una sessione di Q&A. Appu… - lautomobile_ACI : Ora è ufficiale. A partire dal 1° luglio, Alejandro Mesonero-Romanos sarà il nuovo capo design di Alfa Romeo, lo st… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis luglio

Agenzia ANSA

Si terrà l'8, come previsto, alle 14.30, l'Electrification Day di. Nel corso dell'evento, che sarà digitale, l'amministratore delegato Carlos Tavares, presenterà la strategia di elettrificazione ...annuncia di aver organizzato l'EV Day 2021 per giovedì 82021. Questo evento digitale sarà condiviso da Carlos Tavares, Amministratore Delegato del Gruppo, e sarà l'occasione per ...(Teleborsa) - Stellantis annuncia di aver organizzato l'EV Day 2021 per giovedì 8 luglio 2021. Questo evento digitale sarà condiviso da Carlos Tavares, Amministratore Delegato del Gruppo, e ...(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Si terrà l'8 luglio, come previsto, alle 14.30, l'Electrification Day di Stellantis. Nel corso dell'evento, che sarà digitale, l'amministratore delegato Carlos Tavares, prese ...