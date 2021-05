Vaccino, oltre 9 mln di immunizzati. Somministrate 29,4 mln di dosi, Lombardia e Campania le più virtuose (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 29.409.913 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, il 91,1 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 32.281.560 (22.141.080 Pfizer/BioNTech, 7.021.480 di AstraZeneca, 2.609.700 di Moderna e 509.300 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 9.500.113 il totale delle persone vaccinate a cui sono state Somministrate la prima e la seconda dose di Vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 6:12 di oggi. La somministrazione ha riguardato 16.429.702 donne e 12.980.211 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state Somministrate a 6.878.485 over 80, 6.108.620 soggetti fragili o caregiver, 3.412.715 operatori sanitari, 976.144 unita’ di personale non sanitario ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 29.409.913 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, il 91,1 per cento dellefinora consegnate, pari a 32.281.560 (22.141.080 Pfizer/BioNTech, 7.021.480 di AstraZeneca, 2.609.700 di Moderna e 509.300 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 9.500.113 il totale delle persone vaccinate a cui sono statela prima e la seconda dose di. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 6:12 di oggi. La somministrazione ha riguardato 16.429.702 donne e 12.980.211 uomini. Nel dettaglio, lesono statea 6.878.485 over 80, 6.108.620 soggetti fragili o caregiver, 3.412.715 operatori sanitari, 976.144 unita’ di personale non sanitario ...

Advertising

VELOSPORT1960 : Quarto posto nel mondo per dosi di vaccino somministrate ogni 100 persone - MrSwing5 : @repubblica Se non se ne parla, non significa che non ci sia e che non si debba continuare ad osservare la massima… - CarlottaEsse : @AlexV_58 @RoccoLicandro @Alessan81291201 @Fabio_DeBunker Per fidarsi dei dati prima di tutto bisogna averne (per i… - CarlottaEsse : @VirtualRaven @RoccoLicandro @Alessan81291201 @Fabio_DeBunker Per fidarsi dei dati prima di tutto bisogna averne (p… - infoitinterno : Vaccino agli over 40, oltre 55mila prenotazioni nelle prime 3 ore -