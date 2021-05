Uno scenario impegnativo a zero emissioni | con alcuni interrogativi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il sentiero per costruire un sistema energetico anette di gas serra al 2050 è ancora percorribile ma è stretto, richiede cambiamenti rapidi, di una portata senza precedenti. Questo è un po’ il senso dello speciale Rapporto (Netby 2050: a Roadmap for the Global Energy Sector-2021) pubblicato dall’Agenzia Internazionale per l’Energia, in vista della COP 26 del novembre prossimo a Glasgow, che presenta unoche lascia aperti. Lomondiale dell’Agenzia prevede un taglio delle attuali 33,9 miliardi di tonnellate didi CO2 del settore energetico e industriale a 7,6 miliardi nel 2050, che sarebbero azzerate con tecnologie di cattura, stoccaggio e riutilizzo. Il ...