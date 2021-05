Raggi | viale Palmiro Togliatti | via 21 autodemolitori abusivi

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma – “A Roma non c’è spazio per chi avvelena il territorio e mette a rischio la salute dei cittadini. Dopo aver imposto la chiusura, negli scorsi anni, ad alcune ditte di autodemolizione che occupavano ed inquinavano diverse aree verdi di Roma, continua la nostra lotta per il ripristino della legalità.” “Dopo aver previsto un piano di delocalizzazione, in questi giorni, abbiamo ordinato a 21 ditte abusive di lasciare i terreni di, nel quadrante Est di Roma, e di ripristinare lo stato dei luoghi.” “Non solo. I privati, a loro spese, dovranno anche presentare un documento che ci consentirà di verificare eventuali casi di inquinamento ambientale. Serve rispetto delle regole e dobbiamo tutelare il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente salubre”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia ...

