Draghi | Eliminare i divieti all' export di vaccini

AGI - "I vaccini anti Covid-19 sono il prodotto di complesse catene di fornitura, che si estendono in molti paesi, ognuno dei quali si basa sulla propria capacità e competenza industriale. La Dichiarazione di Roma difende giustamente il ruolo del sistema di scambi multilaterali e in particolare il ruolo centrale dell'Organizzazione mondiale del commercio. Dobbiamo preservare il commercio transfrontaliero ed eliminare barriere commerciali ingiustificate e divieti generali di esportazione. Questo è essenziale se vogliamo reagire efficacemente agli shock". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, concludendo i lavori del Global Health summit. L'Italia ha la Presidenza di turno del G20. Per Draghi "il Global Health Summit è un puntuale promemoria del potere della cooperazione multilaterale.

