Vaccino ai minori, Speranza alla Camera: presto il via libera al vaccino anche per la fascia 12-15 anni (Di giovedì 20 maggio 2021) Nelle scorse ore il ministro della Salute Roberto Speranza, durante il question time alla Camera, ha parlato del tema dei vaccini ai minori. Un tema caldo in questi mesi di campagna vaccinale serrata per superare l’emergenza Coronavirus. Il vaccino per il Covid-19 Pfizer dovrebbe presto essere disponibile per la fascia di età 12-15 anni. vaccino ai minori, le parole di Roberto Speranza Il vaccino anti covid Pfizer presto potrebbe essere disponibile anche ai 12-15enni. È questo quello che emerge dalle parole di Speranza alla Camera; naturalmente ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Nelle scorse ore il ministro della Salute Roberto, durante il question time, ha parlato del tema dei vaccini ai. Un tema caldo in questi mesi di campagna vaccinale serrata per superare l’emergenza Coronavirus. Ilper il Covid-19 Pfizer dovrebbeessere disponibile per ladi età 12-15ai, le parole di RobertoIlanti covid Pfizerpotrebbe essere disponibileai 12-15enni. È questo quello che emerge dalle parole di; naturalmente ...

