Vaccinare i giovani è una priorità? Il virologo Perno | «Raggiungerli ovunque è fondamentale per liberarci dal virus» – L’intervista

isladecoco7 : RT @Lorenzo62752880: Dai dati dell'ISS l'età media dei decessi Covid è 81 anni e solo il 3% senza precedenti patologie. L'accanimento nel… - lucaxx85 : @Ruffino_Lorenzo Ma non capisco... Questi open day evidentemente li fanno solo perché c'è surplus di dosi che altri… - DubitoQueen : @Agenzia_Ansa Follia! Vaccinare I giovani con un vaccino studiato per tempi troppo brevi. Che cosa ne sapete degli… - GuidoCola : RT @Lorenzo62752880: Dai dati dell'ISS l'età media dei decessi Covid è 81 anni e solo il 3% senza precedenti patologie. L'accanimento nel… - Sakurauchi_Hime : RT @valy_s: @stilgar_it @Giancar10998063 ?? già.. il bello è che quando si dovevano vaccinare 80enni.. una produzione di discorsi sui rischi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinare giovani

'Un fatto molto importante - spiega il ministro - perchéè altamente strategico ed è essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico'. Ma, con l'avvicinarsi ..."Il nostro target, se vogliamo controllare l'epidemia - sottolinea ancora - , ètutta la popolazione. Le fasce più, per il loro stile di vita, sono quelle che hanno una maggiore ...Ministro Speranza: “dal 28 maggio vaccino anche per la fascia 12/15 anni” 20 maggio “Si prevede che il 28 maggio l’Ema rilasci l’autorizzazione al vaccino Pfizer per la ...Il valore strategico dell'immunizzazione dei giovani, essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico ...