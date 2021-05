Centrodestra, Lupi: Io? Toto-candidato non porta bene" (Di giovedì 20 maggio 2021) "Io candidato a Milano? Il Toto candidato non ha portato bene al Centrodestra, ci vediamo la prossima settima e vedremo... Lavoriamo insieme... al momento la mia candidatura non si pone, il Centrodestra rappresenta più del 50 per cento della volontà di voto dei cittadini". Lo ha detto, intervistato ad Agorà su Rai Tre, Maurizio Lupi deputato di Noi con l'Italia il cui nome è girato come candidato del Centrodestra alle comunali a Milano dopo la rinuncia di Gabriele Albertini. Quanto al governo Lupi ha osservato che "le riforme si devono fare, in particolare la riforma della giustizia". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 20 maggio 2021) "Ioa Milano? Ilnon hatoal, ci vediamo la prossima settima e vedremo... Lavoriamo insieme... al momento la mia candidatura non si pone, ilrappresenta più del 50 per cento della volontà di voto dei cittadini". Lo ha detto, intervistato ad Agorà su Rai Tre, Mauriziodeputato di Noi con l'Italia il cui nome è girato comedelalle comunali a Milano dopo la rinuncia di Gabriele Albertini. Quanto al governoha osservato che "le riforme si devono fare, in particolare la riforma della giustizia". Segui su affaritaliani.it

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Centrodestra, Lupi: 'Io candidato? Toto-candidato non porta bene' - raffaellamucci1 : RT @Affaritaliani: Centrodestra, Lupi: 'Io candidato? Toto-candidato non porta bene' - Affaritaliani : Centrodestra, Lupi: 'Io candidato? Toto-candidato non porta bene' - Enzo_Altieri : @Maurizio_Lupi @GoffredoB @AnnalisaChirico @MarinaSereni @luisellacost #agorarai il Centrodestra che rappresenta #Formigoni! -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra Lupi Meloni vuole chiudere sulle candidature. "Subito un vertice per Milano e la Capitale" "Qualche giorno fa, alla prima riunione di coalizione del centrodestra convocata dopo diverse ... Lo stesso Maurizio Lupi (Noi per l'Italia), da Forza Italia indicato come adeguato "rimpiazzo" per il ...

Centrodestra, prime intese sui candidati. I nomi nelle città: eccoli ... Giorgia Meloni e Antonio Tajani (più ovviamente i big dei partiti minori del Centrodestra). In ... dove, ormai messo da parte Gabriele Albertini , si spegne anche l'ipotesi Maurizio Lupi (che piaceva a ...

Milano, Lupi: io candidato? Toto-candidato non porta bene a centrodestra Affaritaliani.it Comunali Milano 2021, Gianluigi Paragone candidato sindaco con ItalExit Gianluigi Paragone ha annunciato di candidarsi a sindaco di Milano per le elezioni amministrative previste in autunno ...

In Calabria schiaffo M5s al Pd Un altro, sonoro ceffone amministrativo dei 5stelle al Pd. I pentastellati calabresi, con buona pace di Giuseppe Conte e scrollando le spalle agli appelli di Luigi Di Maio, hanno deciso di appoggiare ...

"Qualche giorno fa, alla prima riunione di coalizione delconvocata dopo diverse ... Lo stesso Maurizio(Noi per l'Italia), da Forza Italia indicato come adeguato "rimpiazzo" per il ...... Giorgia Meloni e Antonio Tajani (più ovviamente i big dei partiti minori del). In ... dove, ormai messo da parte Gabriele Albertini , si spegne anche l'ipotesi Maurizio(che piaceva a ...Gianluigi Paragone ha annunciato di candidarsi a sindaco di Milano per le elezioni amministrative previste in autunno ...Un altro, sonoro ceffone amministrativo dei 5stelle al Pd. I pentastellati calabresi, con buona pace di Giuseppe Conte e scrollando le spalle agli appelli di Luigi Di Maio, hanno deciso di appoggiare ...