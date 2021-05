Letizia Di Spagna, impeccabile con la jumpsuit da 135 euro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Letizia Ortiz non riesce a non sorprendere con i suoi look. La consorte del Re di Spagna Felipe, ogni settimana prende parte a numerosi impegni istituzionali e incontri e, ogni volta, sfoggia look impeccabili che, in un batter d’occhio, diventano di tendenza. E, anche questa volta, non ha sbagliato, puntando tutto sul bianco e sui volant. L’occasione, tra l’altro, era molto importante per il paese dei Sovrani. Hanno, infatti, inaugurato il FITUR 2021, la Fiera Internazionale del Turismo, con l’obiettivo di promuovere il turismo e di mandare al mondo un messaggio importante: la Spagna, nonostante l’emergenza sanitaria che ha colpito duramente, è una meta sicura per chi desidera regalarsi una vacanza. Per farlo ha scelto un look total white, che non l’ha tradita e, anzi, ha sottolineato il fisico impeccabile della Ortiz. ... Leggi su dilei (Di mercoledì 19 maggio 2021)Ortiz non riesce a non sorprendere con i suoi look. La consorte del Re diFelipe, ogni settimana prende parte a numerosi impegni istituzionali e incontri e, ogni volta, sfoggia look impeccabili che, in un batter d’occhio, diventano di tendenza. E, anche questa volta, non ha sbagliato, puntando tutto sul bianco e sui volant. L’occasione, tra l’altro, era molto importante per il paese dei Sovrani. Hanno, infatti, inaugurato il FITUR 2021, la Fiera Internazionale del Turismo, con l’obiettivo di promuovere il turismo e di mandare al mondo un messaggio importante: la, nonostante l’emergenza sanitaria che ha colpito duramente, è una meta sicura per chi desidera regalarsi una vacanza. Per farlo ha scelto un look total white, che non l’ha tradita e, anzi, ha sottolineato il fisicodella Ortiz. ...

Turismo: parte Fitur a Madrid con i reali di Spagna presenti È partita l'edizione 2021 del convegno internazionale di turismo Fitur, organizzato a Madrid. Presenti all'inaugurazione il re di Spagna Felipe VI e la regina consorte Letizia. Si tratta di un evento molto atteso nel settore essendo uno dei primi a tenersi parzialmente in presenza dopo l'inizio della pandemia di Covid. .

