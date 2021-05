“Basta, non sono stata io!”. Lite furiosa nella notte all’Isola: urla e lacrime. E la naufraga esplode (Di martedì 18 maggio 2021) Abbiamo lasciato impegnato in una Lite Matteo Diamante contro Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Il naufrago ha accusato i due compagni di essersi accordati per nominarlo, soprattutto dato quello che gli ha spifferato Miryea Stabile. Nel corso di un confronto Miryea ha però dichiarato di non aver mai detto a Matteo Diamante che gli altri concorrenti stessero complottando contro di lui. Le parole di Miryea: “Io ti ho solo detto che Andre e Ignazio parlavano di nomination, ma non ho fatto nomi. Poi non ti ho mai detto che si stavano accordando“. Matteo Diamante allora è sbottato ed ha accusato la Stabile di aver detto una bugia: “Certo che Miryea mi ha detto quelle cose. Non c’ho più volta di metterla in mezzo perché cambia sempre versioni a seconda di con chi parla. Mi sono rotto il ca*** anche di lei”. Poi Diamante ha continuato: “Questa è la terza volta ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Abbiamo lasciato impegnato in unaMatteo Diamante contro Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Il naufrago ha accusato i due compagni di essersi accordati per nominarlo, soprattutto dato quello che gli ha spifferato Miryea Stabile. Nel corso di un confronto Miryea ha però dichiarato di non aver mai detto a Matteo Diamante che gli altri concorrenti stessero complottando contro di lui. Le parole di Miryea: “Io ti ho solo detto che Andre e Ignazio parlavano di nomination, ma non ho fatto nomi. Poi non ti ho mai detto che si stavano accordando“. Matteo Diamante allora è sbottato ed ha accusato la Stabile di aver detto una bugia: “Certo che Miryea mi ha detto quelle cose. Non c’ho più volta di metterla in mezzo perché cambia sempre versioni a seconda di con chi parla. Mirotto il ca*** anche di lei”. Poi Diamante ha continuato: “Questa è la terza volta ...

