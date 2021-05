Aboubakar Soumahoro porta gli “Invisibili” a Montecitorio | “O ci ascoltate o continueremo a scioperare”

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) “Chiederemo al presidente del Consiglio Mario Draghi di istituire una patente del cibo, che certifichi l’eticità della filiera dei prodotti che poi arrivano sulle tavole degli Italiani”. Il sindacalista e fondatore del movimento “in Movimento”urla queste parole da Piazza, dove è arrivato insieme a 250 “”, che oggi hanno scioperato. Che non sono andati a raccogliere carciofi e asparagi nelle campagne per scendere in piazza a reclamare alcuni loro diritti: “Se così non fossecon i nostri scioperi nelle campagne, non andremo di nuovo a raccogliere frutta e verdura”. Le richieste disono precise: 1) Il permesso di soggiorno per emergenza sanitaria; 2) L’iscrizione all’anagrafe; 3) La possibilità ...