“Non rimanere bloccato nei tuoi pregiudizi”: l’educativo spot della presidenza del Consiglio per la giornata contro l’omobitransfobia (Di lunedì 17 maggio 2021) #DirittoDiessere. È l’hashtag della campagna di comunicazione lanciata dall’Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) del dipartimento per le Pari Opportunità, in collaborazione con il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidente del Consiglio dei ministri, in occasione della giornata internazionale contro l’omobitransfobia. I dipartimenti hanno anche realizzato uno spot, significativo. Il messaggio è chiaro: “Non rimanere bloccato nei tuoi pregiudizi”. L’obiettivo è promuovere la cultura del rispetto e della non discriminazione, riflettendo sugli stereotipi e sui pregiudizi per prevenire e contrastare ogni forma di odio e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) #DirittoDiessere. È l’hashtagcampagna di comunicazione lanciata dall’Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) del dipartimento per le Pari Opportunità, in collaborazione con il dipartimento per l’Informazione e l’Editoriapresidente deldei ministri, in occasioneinternazionale. I dipartimenti hanno anche realizzato uno, significativo. Il messaggio è chiaro: “Nonnei”. L’obiettivo è promuovere la cultura del rispetto enon discriminazione, riflettendo sugli stereotipi e suiper prevenire e contrastare ogni forma di odio e ...

