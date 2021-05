Pallamano | Serie A femminile 2021 | Salerno supera Oderzo | lo Scudetto si assegnerà a gara-3

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021) Pari e patta. Dopo due gare delle Finali dellaA di, Jomie Mechanic Systemsi trovano in una situazione di parità, avendo conquistato una partita a testa, con loche sidunque martedì in-3. Già in avvio le campane hanno decisamente cambiato atteggiamento rispetto alla sfida in trasferta, inanellando un parziale di 6-1 nei primi cinque minuti, dopo il gol di Victoria Romeo.era in panne, e non è riuscita a segnare con le sue due stelle, Arassay Duran e Giorgia Di Pietro, con le squadre che sono rientrare negli spogliatoi sul 18-10. Nella ripresaha raggiunto il massimo vantaggio sul 22-11, grazie alla rete di Ilaria ...