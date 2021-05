"Non ho mai amato quelle persone": Alessandra Mussolini, la clamorosa confessione su Sophia Loren (Di domenica 16 maggio 2021) Tiene banco Alessandra Mussolini. Tiene banco a Italia Sì, il programma di Marco Liorni in onda su Rai 1. La Duciona, nel giorno della premiazione di sua zia, Sophia Loren, che ha incassato il settimo David di Donatello di una straordinaria carriera (sessant'anni dopo il primo), commenta quanto accaduto dagli studi di Viale Mazzini. "Oggi mi vorrei sfogare, posso da questo palco? Fammi rivedere cosa è successo così mi carico ancora di più", ha premesso la Mussolini riferendosi alla scena della zia che, stretta al figlio che ha diretto il suo ultimo lavoro, faticava a parlare per l'emozione davanti alla platea. Dunque, la Duciona si è sbottonata un poco dal punto di vista umano parlando sempre di Sophia Loren: "Non la vedevo da un anno e quindi lei l'ho rivista ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Tiene banco. Tiene banco a Italia Sì, il programma di Marco Liorni in onda su Rai 1. La Duciona, nel giorno della premiazione di sua zia,, che ha incassato il settimo David di Donatello di una straordinaria carriera (sessant'anni dopo il primo), commenta quanto accaduto dagli studi di Viale Mazzini. "Oggi mi vorrei sfogare, posso da questo palco? Fammi rivedere cosa è successo così mi carico ancora di più", ha premesso lariferendosi alla scena della zia che, stretta al figlio che ha diretto il suo ultimo lavoro, faticava a parlare per l'emozione davanti alla platea. Dunque, la Duciona si è sbottonata un poco dal punto di vista umano parlando sempre di: "Non la vedevo da un anno e quindi lei l'ho rivista ...

