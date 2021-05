Nadal trionfa contro Djokovic | decimo successo a Roma Swiatek regina degli Internazionali | 6 - 0 6 - 0 a Pliskova

Advertising

Rafaelcontro Novak Djokovic nell'atto conclusivo degli Internazionali BNL d'Italia . Rispettivamente numero uno e due del ranking, entrambi sono abituati ad arrivare alla finale sulla terra ...Rafaelvince per la decima volta gli Internazionali di Roma. Il fuoriclasse spagnolo ha sconfitto Djokovic in tre set con il risultato di 7 - 5, 1 - 6, 6 - 3 in due ore e 48 minuti di gioco.Rafa Nadal trionfa agli Internazionali BNL d’Italia battendo in tre set (7-5 1-6 6-3) Novak Djokovic nell’ennesima sfida tra i due fuoriclasse del tennis mondiale. Lo spagnolo vince il Masters 1000 di ...Rafa Nadal conquista per la decima volta gli Internazionali di Roma. Il tennista spagnolo, terzo del ranking, ha superato in finale in tre set il serbo Novak ...