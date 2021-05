Clima | quell’assist di Kerry a Draghi Scrive Clini

Leggi su formiche

(Di domenica 16 maggio 2021) “Tenere vivo l’obiettivo di mantenere il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi, vuol dire che ogni paese deve ridurre le emissioni in questo decennio” – ha dichiarato venerdì Johna conclusione dell’incontro con Roberto Cingolani che ha sottolineato l’urgenza di affrontare le sfide “del presente e gli impegni che ci aspettano nei prossimi mesi in relazione a G20 e COP 26”. Questa è la sfida. La fattibilità degli obiettivi di medio e lungo termine per l’azzeramento delle emissioni è largamente dipendente dalle scelte e dalle misure che verranno adottate nei prossimi mesi. E il G20 ha le “chiavi” per indicare e praticare la strada della decarbonizzazione dell’economia. È stato dunque importante l’incontro di Roma, focalizzato sulla ricerca di un percorso possibile per una auspicabile piattaforma comune del G20 per la transizione energetica. I paesi del G20 sono ...