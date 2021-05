Nier Replicant, dipinto come nuovo (Di sabato 15 maggio 2021) C’è una luce abbacinante, che non cessa mai di illuminare la disperazione di un mondo quasi defunto, dove rari sopravvissuti si estinguono oscurati a causa di un morbo metafisico incurabile e per le aggressioni letali di ombre mostruose ed evanescenti. Una luce crudele, inquisitrice, che arde sugli orrori e sulla quieta, stanca bellezza di una natura inerte, disinteressata. Tornano la malinconia straziante e la tristezza esistenzialista di Nier Replicant, capolavoro incompreso per la sua ricercata, umana imperfezione, sviluppato nel 2010 … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 15 maggio 2021) C’è una luce abbacinante, che non cessa mai di illuminare la disperazione di un mondo quasi defunto, dove rari sopravvissuti si estinguono oscurati a causa di un morbo metafisico incurabile e per le aggressioni letali di ombre mostruose ed evanescenti. Una luce crudele, inquisitrice, che arde sugli orrori e sulla quieta, stanca bellezza di una natura inerte, disinteressata. Tornano la malinconia straziante e la tristezza esistenzialista di, capolavoro incompreso per la sua ricercata, umana imperfezione, sviluppato nel 2010 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ikarosu_tsubasa : NieR Replicant ver.1.22474487139... e8a898e686b6e382b5e383bce38390e383bc (GOLD) #PlayStationTrophy #PS5Share,… - KingArthassolo : Che trofeo poetico, desiderio senza emozione #Nier #Automata #NierAutomata #Replicant #NierReplicant #PS4share - KingArthassolo : Venerdì sera be like #Nier #Automata #NierAutomata #Replicant #NierReplicant #PS4share - goemono_games : NieR Replicant ver.1.22474487139... e8a898e686b6e382b5e383bce38390e383bc (GOLD) #PlayStationTrophy #PS5Share,… - sowatermelon_ : Gamers vale la pena prendere Nier Replicant? Regala crisi esistenziali come Automata? -