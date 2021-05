Martina Caironi sfiora il record del mondo nel salto in lungo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 maggio 2021) Se il buon giorno si vede dal mattino,può già dirsi soddisfatta della propria stagione. La 31enne di Alzano Lombardo si è infatti messa in luce nel corso del Meeting Internazionale “Città di Savona”ndo ildelnelinnella categoria T63. Fresca di convocazione per i Campionati Europei in programma a Bydgoszcz dall’1 al 5 giugno prossimi, la portacolori delle Fiamme Gialle si è voluta testare sulla pedana ligure vincendo la prova Fispes e mancando per soli quattro centimetri il primato iridato già appartenente a lei. In grado di raggiungere quota 4,96 metri al primo tentativo, la fuoriclasse orobica ha provato a migliorarsi nei successivi salti avvicinandosi più volte a quota cinque metri e lanciando così un importante ...