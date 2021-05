Giro a ruota libera – Due trappole in dirittura d’arrivo | gli italiani buscano ancora

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ilsi fa provincia profonda. Anche nei nomi. Già quello di Attila Valter, la maglia rosa magiara, merita attenzione. Per gliè sinonimo di devastatore, flagello, sovvertitore. Deriva dal gotico Attil e vuol dire “ostaggio”. Il suo numero fortunato, leggo da qualche parte, è l’1. Infatti Attila è per ora il numero uno del. Non solo: indossa il pettorale 127, secondo la cabbala 1+2+7=10, cioè 1. Caratteristiche: animo travolgente, grandi capacità organizzative, valori forti, pensieri profondi. Altro nome dad’antan è quello risorgimentale di Umberto Marengo da Giaveno, in Val Sangone, che vince il traguardo volante sotto il castello di Crecchio, paese tra Chieti ed Ortona, dove sostarono i Savoia in fuga da Roma, la sera del 9 settembre 1943. Guadagna 12 punti, quando sotto un cielo bigio sono già ...