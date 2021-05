Caso Gregoretti, Salvini non sarà processato. Il Gup: 'Non luogo a procedere, il fatto non sussiste' (Di venerdì 14 maggio 2021) L'ex ministro dell'Interno non andrà a processo per la vicenda della nave Gregoretti . Lo ha deciso il gup Nunzio Sarpietro che ha emesso il decreto di non luogo a procedere dopo poco meno di due ore ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 maggio 2021) L'ex ministro dell'Interno non andrà a processo per la vicenda della nave. Lo ha deciso il gup Nunzio Sarpietro che ha emesso il decreto di nondopo poco meno di due ore ...

