Nuovo passo a partire da giugno

Il commissario Francesco Figliuolo ha confermato l'inizio della somministrazione dei vaccini in azienda a partire da giugno.

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo passo Così l' uomo arrivò sulla Luna L'anno successivo alla missione Gemini, Neil Armstrong affrontò un nuovo lutto. Il 21 gennaio 1967 ... pronunciando la famosa frase: "Un piccolo passo per un uomo, ma un balzo gigantesco per l'umanità."...

Collirio italiano dimezza durata terapia dopo intervento cataratta Milano, 13 mag. - E' disponibile nelle farmacie della Penisola un nuovo collirio 'made in Italy' per la prevenzione e il trattamento dell'infiammazione e per la ...'2 in 1' rappresenta un passo avanti ...

Zona franca doganale Ferrandina, un nuovo passo avanti Resto al Sud Giancarlo Magalli, prime indiscrezioni sul nuovo quiz: di cosa si tratta Trapelano le prime anticipazioni sul nuovo impegno televisivo del conduttore: se tutto dovesse andare per il meglio, potrebbe sostituire l'impegno quotidiano dei Fatti Vostri ...

Gaiba, Th: l’obiettivo è un’offerta globale, bilanciata tra hotel e prodotto to Non nasconde le ambizioni dei propri obiettivi il nuovo amministratore delegato di Th Resorts, Giuliano Gaiba. Che anzi alza ulteriormente l'asticella ...

