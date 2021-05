Come Musk con Tesla giochicchia con i Bitcoin (Di giovedì 13 maggio 2021) Che cosa combina Tesla di Musk con i Bitcoin Elon Musk fa retromarcia sul Bitcoin e la criptovaluta crolla del 16% scendendo da 51.000 ad un minimo di 46.045 euro. Il livello più basso su base infragiornaliera dal 1° marzo. Solo poche settimane fa il fondatore di Tesla, la casa automobilistica esclusiva elettrica, aveva annunciato che la società avrebbe iniziato ad accettare Bitcoin per gli acquisti delle sue auto. Ma questa notte Musk ha annunciato su Twitter che bloccherà la possibilità di acquisto di auto in Bitcoin. Il cinguettio del patron di Tesla ha causato un crollo improvviso del mercato delle criptovalute: in fumo 370 miliardi di dollari. L’inversione su Bitcoin potrebbe anche gettare ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) Che cosa combinadicon iElonfa retromarcia sule la criptovaluta crolla del 16% scendendo da 51.000 ad un minimo di 46.045 euro. Il livello più basso su base infragiornaliera dal 1° marzo. Solo poche settimane fa il fondatore di, la casa automobilistica esclusiva elettrica, aveva annunciato che la società avrebbe iniziato ad accettareper gli acquisti delle sue auto. Ma questa notteha annunciato su Twitter che bloccherà la possibilità di acquisto di auto in. Il cinguettio del patron diha causato un crollo improvviso del mercato delle criptovalute: in fumo 370 miliardi di dollari. L’inversione supotrebbe anche gettare ...

