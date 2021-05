Il fantastico mondo di Valérie Perrin (Di mercoledì 12 maggio 2021) Non si può parlare di Valérie Perrin senza partire dalla sua casa. Una villa particolare, in forma circolare, sulla collina di Montmartre. La terrazza regala una vista stupenda che abbraccia la città, su un muro c’è l’edera, dall’altra i fiori. Sulla strada appena fuori, invece, non c’è quasi nessuno. «Sembra una favola», ammette lei stessa. La scrittrice francese, 54 anni, varie vite alle spalle e due romanzi di successo (adesso è uscito in Francia il terzo, “Trois”), la favola sembra viverla di persona. Oltre alla bellissima casa del marito, il regista Claude Lelouch, ha avuto grazie a lui un passato nel mondo del cinema, prima come fotografa di scena, poi come aiuto-sceneggiatrice, e adesso una fama da romanziera. Tutto è cominciato con “Il quaderno dell’amore perduto”, uscito in Francia nel 2015, pluripremiato e pluritradotto. E ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Non si può parlare disenza partire dalla sua casa. Una villa particolare, in forma circolare, sulla collina di Montmartre. La terrazza regala una vista stupenda che abbraccia la città, su un muro c’è l’edera, dall’altra i fiori. Sulla strada appena fuori, invece, non c’è quasi nessuno. «Sembra una favola», ammette lei stessa. La scrittrice francese, 54 anni, varie vite alle spalle e due romanzi di successo (adesso è uscito in Francia il terzo, “Trois”), la favola sembra viverla di persona. Oltre alla bellissima casa del marito, il regista Claude Lelouch, ha avuto grazie a lui un passato neldel cinema, prima come fotografa di scena, poi come aiuto-sceneggiatrice, e adesso una fama da romanziera. Tutto è cominciato con “Il quaderno dell’amore perduto”, uscito in Francia nel 2015, pluripremiato e pluritradotto. E ...

