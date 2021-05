Governo: Draghi domani a Consulta, poi vedrà presidente Argentina Fernàndez (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - domani il premier Mario Draghi, alle 11, prenderà parte alla Riunione straordinaria della Corte Costituzionale per la presentazione della Relazione sull'attività svolta nell'anno 2020, a Palazzo della Consulta. Alle 14.30 vedrà il presidente della Repubblica Argentina, Alberto Fernàndez, a Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) -il premier Mario, alle 11, prenderà parte alla Riunione straordinaria della Corte Costituzionale per la presentazione della Relazione sull'attività svolta nell'anno 2020, a Palazzo della. Alle 14.30ildella Repubblica, Alberto, a Palazzo Chigi.

