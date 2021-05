Amici, Deddy riceve una sorpresa e finisce in lacrime: “Avevo tantissimi problemi” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Come agli altri concorrenti, anche Deddy riceve una sorpresa durante il daytime di Amici. Al cantate vengono mostrate le immagini di tutto il suo percorso all’interno della scuola; il ragazzo si emoziona e sorridere guardando a tutto quello che è stato. Al termine del filmato, Deddy ha un confronto con Maria De Filippi: “Maria è … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 12 maggio 2021) Come agli altri concorrenti, ancheunadurante il daytime di. Al cantate vengono mostrate le immagini di tutto il suo percorso all’interno della scuola; il ragazzo si emoziona e sorridere guardando a tutto quello che è stato. Al termine del filmato,ha un confronto con Maria De Filippi: “Maria è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

itstherealdesy : Ripetiamo tutti insieme, nel caso qualcuno non lo avesse capito: Deddy prima di Amici faceva il barbiere E BASTAAAA #Amici20 - emily503000 : Cagare il cazzo a Deddy perché per 25 minuti hanno visto lui... ma tutto okay? è un concorrenti di AMICI ED È IN FI… - taistoix : RT @vistanno: E anche oggi si pensa a deddy “il piu richiamato in 20 anni di amici” cit Maria ma noi abbiamo visto solo gli scazzi/richiami… - ariianicali : RT @tizianosmile1: Momento più alto del percorso di Deddy ad Amici: #Amici20 - paroleacasx : chi lo dice che esistono ragazzi etero al 100% che seguono deddy? tipo un mio amico meno invidia! #Amici2020… -