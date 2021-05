Incidente in autostrada nel foggiano: un morto e due feriti Scontro auto-furgone (Di martedì 11 maggio 2021) Di Francesco Santoro: È di un morto e due feriti il bilancio di un drammatico Incidente stradale avvenuto dopo le 13 sulla A16 Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola ovest (Foggia) all’altezza del chilometro 144. Sul posto sono intervenutigli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e il personale di autostrade per l’Italia. Due i mezzi coinvolti: un furgone ed un’autovettura. L'articolo Incidente in autostrada nel foggiano: un morto e due feriti <small class="subtitle">Scontro auto-furgone</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 11 maggio 2021) Di Francesco Santoro: È di une dueil bilancio di un drammaticostradale avvenuto dopo le 13 sulla A16 Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola ovest (Foggia) all’altezza del chilometro 144. Sul posto sono intervenutigli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e il personale distrade per l’Italia. Due i mezzi coinvolti: uned un’vettura. L'articoloinnel: une due proviene da Noi Notizie..

