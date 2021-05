"Come un vecchio buffone". Sfregio al principe Filippo dopo la sua morte, occhio a questo video: scandalo nel Regno Unito | Video (Di lunedì 10 maggio 2021) Un nuovo caso nel Regno Unito che riguarda la famiglia reale e il principe Filippo, morto lo scorso 9 aprile a 99 anni. Già, perché pochi giorni prima della sua dipartita, il 4 aprile, l'autore e produttore Gary Janetti aveva annunciato sui social la nuova serie animata da lui e creata per prendere un po' in giro la Royal Family. Dunque, il lutto. Tanto che ora la piattaforma HBO Max ha scelto di ritardarne la data d'uscita. Già, satira un poco inopportuna, quella su un reale morto. Secondo quanto si apprende, la serie infatti ritrae la regina Elisabetta senza alcun intento di adulazione. E il momento, per ovvie ragioni, è il più sbagliato di tutti. "Siamo rattristati nell'apprendere della morte del principe Filippo, e dovremo rivedere i piani per il debutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Un nuovo caso nelche riguarda la famiglia reale e il, morto lo scorso 9 aprile a 99 anni. Già, perché pochi giorni prima della sua dipartita, il 4 aprile, l'autore e produttore Gary Janetti aveva annunciato sui social la nuova serie animata da lui e creata per prendere un po' in giro la Royal Family. Dunque, il lutto. Tanto che ora la piattaforma HBO Max ha scelto di ritardarne la data d'uscita. Già, satira un poco inopportuna, quella su un reale morto. Secondo quanto si apprende, la serie infatti ritrae la regina Elisabetta senza alcun intento di adulazione. E il momento, per ovvie ragioni, è il più sbagliato di tutti. "Siamo rattristati nell'apprendere delladel, e dovremo rivedere i piani per il debutto ...

Advertising

15Nevermind : @xhelenadelonge Oh no allora non sono così vecchio come penso - barbara75toud : RT @BullaPupa: DOPO 14 ANNI IN CASA, LASCIATO COME UN PACCO VECCHIO... ???? X INFO CANILE LA MURATELLA ROMA ?????? - dangdaide : @vecchio_gufo @NicoliniNadia @MT_Meli_ Ma stiamo sempre parlando di gente impreparata che si candida a Sindaco senz… - Furious19638390 : @GaudericoPrimo A capodanno si usa buttare qualcosa di vecchio, come un piatto o un bicchiere, per fare spazio, sim… - Valessiabi : RT @BullaPupa: DOPO 14 ANNI IN CASA, LASCIATO COME UN PACCO VECCHIO... ???? X INFO CANILE LA MURATELLA ROMA ?????? -