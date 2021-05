Bandiere blu 2021 | ecco la lista delle spiagge migliori per la sostenibilità ambientale | Regione per Regione

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 maggio 2021) Aumentano a 201 (erano 195 nel 2020) i Comuni italiani premiati nelcon la Bandiera blu, il riconoscimento per laassegnato ogni anno dalla Fee, la Foundation for environmental education. In tutto si tratta di 416, con 15 new entry situate in Abruzzo (Francavilla al Mare, Pescara, Martinsicuro), Calabria (Diamante, Santa Maria del Cedro), Campania (Camerota), Lazio (Fondi, Minturno), Marche (Altidona), Puglia (Bisceglie, Monopoli, Nardò), Sardegna (Aglientu) e Sicilia (Roccalumera, Modica). Per i porti turistici leblu sono state assegnate in Basilicata a Marina di Policoro (Policoro), in Friuli Venezia Giulia a Portopiccolo Marina (Duino-Aurisina), in Liguria al Porto di Bordighera (Bordighera), in Puglia al Porto turistico Marina Resort “Bisceglie ...