Patuanelli contro i vini dealcolati

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 9 maggio 2021) ROMA –si schiera. Secondo il ministro delle politiche agricole, infatti, c’è “l’esigenza di chiarire il tema degli alcolati e parzialmente, che può essere critico per il nostro settore, dove invece il termine vino deve essere utilizzato per i prodotti di qualità e tipicità delle nostre denominazioni di origine, L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::taly 2020 Verona 19 aprile – 22 aprile 54° edizionetaly 2020 rinviato a giugno: 54° edizione vs covid19taly 2020 coronavirus:Veronafiere rinvia edizione 54attento alle esigenze degli artigiani Vino novello 2019 italiano, francese, dati, ...