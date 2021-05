Giro d’Italia 2021, Tim Merlier non è una sorpresa. Vincitore a Bruxelles, e non solo…. (Di domenica 9 maggio 2021) Due stagioni fa, di questi tempi, Tim Merlier, in seguito alla chiusura della Verandas Willems – Crelan, era senza squadra. Il belga, da anni un ciclocrossista che gravita attorno alla decima posizione del ranking UCI, aveva già fatto vedere ottime cose anche su strada. Nel 2018, ad esempio, aveva conquistato due tappe, allo sprint, al Giro di Danimarca. Nessun sodalizio tra quelli che si dedicano al ciclismo su strada, però, lo aveva cercato. Alla fine, il Mago entrò nella galassia del fratelli Roodhooft, proprietari della Alpecin-Fenix, di tre squadre che partecipano solo a gare ciclocrossistiche, ovvero Iko-Crelan, Credishop-Fristads e 777, e, da quest’anno, anche della Plantur-Pura, team che dà l’opportunità a diverse crossiste di prendere parte alle corse su strada. Il piano, inizialmente, per Merlier, era quello di fare qualche ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Due stagioni fa, di questi tempi, Tim, in seguito alla chiusura della Verandas Willems – Crelan, era senza squadra. Il belga, da anni un ciclocrossista che gravita attorno alla decima posizione del ranking UCI, aveva già fatto vedere ottime cose anche su strada. Nel 2018, ad esempio, aveva conquistato due tappe, allo sprint, aldi Danimarca. Nessun sodalizio tra quelli che si dedicano al ciclismo su strada, però, lo aveva cercato. Alla fine, il Mago entrò nella galassia del fratelli Roodhooft, proprietari della Alpecin-Fenix, di tre squadre che partecipano solo a gare ciclocrossistiche, ovvero Iko-Crelan, Credishop-Fristads e 777, e, da quest’anno, anche della Plantur-Pura, team che dà l’opportunità a diverse crossiste di prendere parte alle corse su strada. Il piano, inizialmente, per, era quello di fare qualche ...

