Tennis, Berrettini vola in finale a Madrid (Di sabato 8 maggio 2021) L'azzurro riesce ad avere la meglio sul norvegese Casper Ruud: 6-4 6-4 dopo un'ora e 22 minuti di gioco. Domani la sfida per il titolo con il tedesco Zverev

