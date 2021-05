Serie A femminile: Juve campione d’Italia, vince il Sassuolo, Bari retrocesso (Di sabato 8 maggio 2021) Serie A femminile: la Juventus batte il Napoli e si conferma campione d’Italia per la quarta volta consecutiva. Ok Sassuolo ed Empoli La ventesima giornata di Serie A femminile si apre con il successo della Juventus sul Napoli (2-0): Girelli e Bonansea regalano tre punti decisivi per il quarto scudetto consecutivo. Le partenopee escono comunque a testa alta: domani il San Marino può riagganciare le azzurre di Pistolesi. vince il Sassuolo con sofferenza contro la Pink Bari, ultima in classifica e rimanda la festa UWCL del Milan. Prossima settimana al Ricci le rossonere, in caso di successo domani contro la Fiorentina, potrebbero perdere anche con due gol di scarto con lo scopo di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021): lantus batte il Napoli e si confermaper la quarta volta consecutiva. Oked Empoli La ventesima giornata disi apre con il successo dellantus sul Napoli (2-0): Girelli e Bonansea regalano tre punti decisivi per il quarto scudetto consecutivo. Le partenopee escono comunque a testa alta: domani il San Marino può riagganciare le azzurre di Pistolesi.ilcon sofferenza contro la Pink, ultima in classifica e rimanda la festa UWCL del Milan. Prossima settimana al Ricci le rossonere, in caso di successo domani contro la Fiorentina, potrebbero perdere anche con due gol di scarto con lo scopo di ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A FEMMINILE, JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA Decisiva la vittoria per 2-0 contro il Napoli Quarto titolo… - OptaPaolo : 4 - La #JuventusWomen ha vinto tutti e 4 i campionati di Serie A femminile a cui ha partecipato: é la seconda squad… - FIGCfemminile : ????? | Rilasciate le Licenze #UEFA per la stagione 2021/2022 a 7?? società di Serie A @TIM_vision ??… - Domenico1oo777 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A FEMMINILE, JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA Decisiva la vittoria per 2-0 contro il Napoli Quarto titolo consecuti… - CanaleSassuolo : Serie A Femminile, il Sassuolo piega la Pink Bari per 1-0 al Ricci -

Ultime Notizie dalla rete : Serie femminile Il Trento riceve la visita del Vittorio Veneto Domenica 9 maggio si gioca la ventesima giornata di campionato per il Girone B della serie C femminile. Sul sintetico di Mattarello è atteso il Permac Vittorio Veneto, formazione di metà classifica. Calcio d'inizio alle 15. Le venete arrivano a questa sfida con una situazione di ...

Calcio Femminile - La Juventus batte il Napoli e conquista il 4° Scudetto! Festa anche per la cuneese Michela Giordano Il 2 - 0 ottenuto nell'anticipo di oggi, sabato 8 maggio, nei confronti del Napoli ha regalato alla Juventus Women il quarto scudetto consecutivo in Serie A Femminile. Una vittoria mai in discussione per la ragazze di coach Guarino che hanno sinora vinto tutti gli incontri disputati in questa stagione di massima serie rendendosi irraggiungibile al ...

Serie A femminile, Juve-Napoli alle 12.30 su Sky Sport Serie A: guida alla 20^ giornata Sky Sport Serie A Femminile, il Sassuolo piega la Pink Bari per 1-0 al Ricci Nella giornata che ha incoronato la Juventus Femminile di Rita Guarino campione d’Italia per la quarta volta consecutiva, il Sassuolo Femminile è chiamato a vincere per alimentare il sogno di raggiung ...

Maria Marotta, la prima arbitro donna della Serie B: lunedì il suo esordio La gara di lunedì del campionato di Serie B fra Reggina e Frosinone sarà diretta dall'arbitro Maria Marotta della sezione di Sapri.

