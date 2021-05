F1, Charles Leclerc cerca riscatto a Montmeló (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo il sesto posto a Portimao Charles Leclerc è pronto a tornare competitivo in Spagna. Le parole del pilota Ferrari dopo il GP di Portogallo: “In difficoltà per le gomme. Montmeló mostra chi è più completo“. “Non ho trovato confidenza con la macchina” In conferenza stampa Charles Leclerc ha analizzato i risultati del GP di Portogallo: “Ho faticato prima della gara e poi domenica è andata meglio. In qualifica con quel vento forse serviva un approccio diverso, invece che tentare subito la velocità massima, forse sarebbe stato meglio procedere un passo alla volta. Non ho trovato confidenza con la macchina e questo mi ha penalizzato poi per il resto del weekend“. GP Spagna, Leclerc e Sainz a caccia di punti “Io e Carlos abbiamo avuto rendimenti inaspettati con le gomme medie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo il sesto posto a Portimaoè pronto a tornare competitivo in Spagna. Le parole del pilota Ferrari dopo il GP di Portogallo: “In difficoltà per le gomme.mostra chi è più completo“. “Non ho trovato confidenza con la macchina” In conferenza stampaha analizzato i risultati del GP di Portogallo: “Ho faticato prima della gara e poi domenica è andata meglio. In qualifica con quel vento forse serviva un approccio diverso, invece che tentare subito la velocità massima, forse sarebbe stato meglio procedere un passo alla volta. Non ho trovato confidenza con la macchina e questo mi ha penalizzato poi per il resto del weekend“. GP Spagna,e Sainz a caccia di punti “Io e Carlos abbiamo avuto rendimenti inaspettati con le gomme medie ...

