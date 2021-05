Napoli, 33enne muore carbonizzata nella sua abitazione: spunta l’ipotesi di omicidio (Di giovedì 6 maggio 2021) Napoli donna morta carbonizzata. Era Ylenia Lombardo, una giovane donna di 33 anni. I carabinieri hanno rinvenuto il suo cadavere semi carbonizzato di Ylenia Lombardo, nella prima serata di ieri, 5 maggio 2021, in una abitazione di via Ferdinando Scala, a San Paolo Belsito, in provincia di Napoli. Sono ancora molti i dettagli sulla vicenda che sfuggono agli inquirenti. E’ stato solo un incidente finito in tragedia o si tratta di omicidio? Intanto nell’abitazione della vittima i carabinieri hanno trovato delle tracce di sangue. Napoli donna morta carbonizzata: il ritrovamento del cadavere La donna abitava in un appartamento in corso Ferdinando Scala. Alcuni ragazzi che stavano camminando sul marciapiede dall’altra parte della strada ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 6 maggio 2021)donna morta. Era Ylenia Lombardo, una giovane donna di 33 anni. I carabinieri hanno rinvenuto il suo cadavere semi carbonizzato di Ylenia Lombardo,prima serata di ieri, 5 maggio 2021, in unadi via Ferdinando Scala, a San Paolo Belsito, in provincia di. Sono ancora molti i dettagli sulla vicenda che sfuggono agli inquirenti. E’ stato solo un incidente finito in tragedia o si tratta di? Intanto nell’della vittima i carabinieri hanno trovato delle tracce di sangue.donna morta: il ritrovamento del cadavere La donna abitava in un appartamento in corso Ferdinando Scala. Alcuni ragazzi che stavano camminando sul marciapiede dall’altra parte della strada ...

33enne trovata morta carbonizzata in casa: indagini in corso NAPOLI - Il cadavere semi carbonizzato di Ylenia Lombardo, 33 anni , è stato trovato nella prima serata di ieri in una abitazione di via Ferdinando Scala, a San Paolo Belsito, in provincia di Napoli. I carabinieri della compagnia di Nola sono al lavoro, sotto il coordinamento della Procura locale, per accertare la causa e la dinamica della morte. Sul posto per i rilievi i militari del ...

Napoli: 33enne accoltellata, la casa bruciata per depistare le indagini. Fermato un uomo La vittima, Ylenia Lombardo, viveva da sola: a dare l’allarme un gruppo di ragazzi che hanno visto il fumo uscire dall’abitazione ...

