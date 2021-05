Milano: La Russa, ‘Albertini? Tutto ancora aperto, Salvini esca da immobilismo’ (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag. (Adnkronos) – “Io non credo che Albertini abbia rinunciato in maniera definitiva, così come non credo che abbia rinunciato Bertolaso (a Roma, ndr). Si tratta di atteggiamenti che possono essere modificati se necessario ma ci sono anche altri candidati. Credo che Tutto sia aperto ma manca l’incontro per decidere”. A dirlo all’Adnkronos è il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, commentando la decisione di Gabriele Albertini di sfilarsi dalla corsa a sindaco di Milano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021), 6 mag. (Adnkronos) – “Io non credo che Albertini abbia rinunciato in maniera definitiva, così come non credo che abbia rinunciato Bertolaso (a Roma, ndr). Si tratta di atteggiamenti che possono essere modificati se necessario ma ci sono anche altri candidati. Credo chesiama manca l’incontro per decidere”. A dirlo all’Adnkronos è il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La, commentando la decisione di Gabriele Albertini di sfilarsi dalla corsa a sindaco di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

