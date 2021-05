Matteo Salvini attacca il Pd | “Gli italiani non chiedono Ius Soli e scontri ideologici”

Advertising

LegaSalvini : Matteo Salvini: 'Gli italiani hanno dato fiducia a questo governo: ora è il governo che deve avere fiducia negli it… - LegaSalvini : MADRID, LA DESTRA ANTI-LOCKDOWN VINCE LE ELEZIONI. APPLAUSI DA SALVINI: 'COMPLIMENTI ISABEL DIAZ AYUSO' - LegaSalvini : Matteo Salvini: 'Vorrei soltanto che si riconoscesse il sacrificio dei CITTADINI che CHIEDONO alla politica una co… - moriggi : RT @Lega_Senato: ?? FEDEZ RIFIUTA GLI INVITI AL CONFRONTO TV CON MATTEO SALVINI #Salvini: 'Forse è più comodo fare un monologo e sfuggire al… - ferdinandodelia : RT @LegaSalvini: ?? FEDEZ RIFIUTA GLI INVITI AL CONFRONTO TV CON MATTEO SALVINI #Salvini: 'Forse è più comodo fare un monologo e sfuggire al… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Salvini

la Repubblica

Una sorta di riforma della giustizia a colpi di referendum . È l'ultima provocazione di. Incurante del fatto che il suo partito fa parte della maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi , il leader della Lega ha deciso di rilanciare la proposta dei Radicali : ...Giorgia Meloni o, chi vorresti come premier dopo Mario Draghi? La lotta per la leadership nel centrodestra potrebbe risolversi con una clamorosa e imprevedibile (fino a qualche mese fa) incoronazione a ...ROMA - Matteo Salvini attacca il Pd. Ecco che cosa ha affermato sulla sua pagina Facebook il segretario della Lega: “Il Pd è ossessionato dal “Metodo ...Viareggio. Finisce al centro del dibattito politico nazionale l’intervento in consiglio comunale di Viareggio del capogruppo della Lega, Alessandro Santini, intervenuto nella discussione della mozione ...