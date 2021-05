Mare Sicuro non basta più (Di giovedì 6 maggio 2021) Ieri, le milizie del generale Khalifa Haftar hanno sparato contro tre pescherecci italiani, 35 miglia nautiche a nord di Misurata, nella Libia occidentale. Il comandante dell’Aliseo è stato ferito perché la Guardia costiera libica ha sparato ad altezza uomo. Le cose sarebbero potute finire ancora peggio se non fosse intervenuta una fregata della Marina militare italiana, la Libeccio, che si trovava a ben 60 miglia dal luogo dell’attacco. E’ la seconda volta in una settimana che Haftar minaccia i nostri pescatori in acque internazionali – unilateralmente rivendicate dai libici nel Golfo di Sirte, in quella che è nota come “Guerra del pesce”. Lo scorso settembre i suoi uomini avevano sequestrato quattro pescherecci di Mazara, liberati dopo un’umiliante trattativa condotta dal nostro governo quattro mesi più tardi. Il caso di ieri è ancora più grave. Oltre al ferimento di un ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 maggio 2021) Ieri, le milizie del generale Khalifa Haftar hanno sparato contro tre pescherecci italiani, 35 miglia nautiche a nord di Misurata, nella Libia occidentale. Il comandante dell’Aliseo è stato ferito perché la Guardia costiera libica ha sparato ad altezza uomo. Le cose sarebbero potute finire ancora peggio se non fosse intervenuta una fregata della Marina militare italiana, la Libeccio, che si trovava a ben 60 miglia dal luogo dell’attacco. E’ la seconda volta in una settimana che Haftar minaccia i nostri pescatori in acque internazionali – unilateralmente rivendicate dai libici nel Golfo di Sirte, in quella che è nota come “Guerra del pesce”. Lo scorso settembre i suoi uomini avevano sequestrato quattro pescherecci di Mazara, liberati dopo un’umiliante trattativa condotta dal nostro governo quattro mesi più tardi. Il caso di ieri è ancora più grave. Oltre al ferimento di un ...

