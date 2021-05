Extra vergine in cambio di olio esausto: via alla raccolta. Coldiretti Napoli, intesa con Comune e Asìa (Di giovedì 6 maggio 2021) olio Extra vergine d’oliva in cambio di olio usato da cucina. Con l’iniziativa “Ri-olio” sarà inaugurato domani, venerdì 7 maggio 2021, ore 11, il servizio di raccolta di oli esausti vegetali presso il mercato coperto Campagna Amica in via Guidetti 72 al parco San Paolo di Fuorigrotta. Un’iniziativa voluta da Coldiretti Napoli, d’intesa con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Napoli e Asia Napoli. L’obiettivo è avviare a riciclo l’olio usato, evitando di sovraccaricare gli scarichi e riducendo l’impatto sull’ambiente ed in particolare sul mare. Con Ri-olio ad ogni conferimento di olio usato presso l’apposito ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021)d’oliva indiusato da cucina. Con l’iniziativa “Ri-” sarà inaugurato domani, venerdì 7 maggio 2021, ore 11, il servizio didi oli esausti vegetali presso il mercato coperto Campagna Amica in via Guidetti 72 al parco San Paolo di Fuorigrotta. Un’iniziativa voluta da, d’con l’assessorato all’Ambiente deldie Asia. L’obiettivo è avviare a riciclo l’usato, evitando di sovraccaricare gli scarichi e riducendo l’impatto sull’ambiente ed in particolare sul mare. Con Ri-ad ogni conferimento diusato presso l’apposito ...

DEF3NC91LXSS : @foolfvrlouis @rockstarshabit infatti sei extra vergine d’oliva - gionnipa : L'omosessualità non importa se esiste in natura, importante che esista in cultura. Cioè, se mi piace uno del mio se… - thewaterflea : RT @DavideFalchieri: Oggi usa così: se ti invitano a parlare alla sagra dell'olio extra vergine d'oliva, giusto portare avanti la causa re… - Salinge06174892 : RT @DavideFalchieri: Oggi usa così: se ti invitano a parlare alla sagra dell'olio extra vergine d'oliva, giusto portare avanti la causa re… - Miniver841 : RT @DavideFalchieri: Oggi usa così: se ti invitano a parlare alla sagra dell'olio extra vergine d'oliva, giusto portare avanti la causa re… -