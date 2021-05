Denise Pipitone | i genitori | Chi l' ha sequestrata non rimanga impunito

(Di giovedì 6 maggio 2021) Mazara del Vallo, 6 maggio 2021 - Caso: come già era emerso ieri, nessun esito ha dato il sopralluogo nella casa di via Pirandello 55 a Mazara del Vallo che fu in uso ad Anna Corona, ...

Mazara del Vallo, 6 maggio 2021 - Caso: come già era emerso ieri, nessun esito ha dato il sopralluogo nella casa di via Pirandello 55 a Mazara del Vallo che fu in uso ad Anna Corona, l'ex moglie di Pietro Pulizzi, papà ...La rivelazione, dopo 16 anni, di Maria Angioni che indagava sulla scomparsa della bimba Il caso? "Quell'inchiesta era un terreno minato. Non si riusciva a fare niente. Ovunque mi girassi incontravo difficoltà. Come quando venni interrotta da un esponente delle forze dell'ordine, ...Post di Piera Maggio e Piero Pulizzi: "Fino a prova contraria è viva e va cercata". L'ex pm Angioni: "Terreno minato, così fui bloccata". Senza esito l'ultimo sopralluogo ..."Avevamo sentito una intercettazione, che ritenevamo molto importante davvero inquietante- spiega - Così andammo a Ragusa a sentire alcune persone". Era il 22 luglio del 2005.