Cotto e Mangiato ricetta del 6 maggio 2021: conchiglie cozze e zafferano

conchiglie cozze e zafferano: ricetta semplice e gustosa nella cucina di Tessa.

La ricetta

Per preparare la ricetta, avrai bisogno di:
300 grammi di conchiglie
300 grammi di cozze
Mezza cipolla
zafferano

Procedimento

Come prima cosa metti in padella con olio ed aglio le cozze e lasciale aprire. Intanto mettere a lessare la pasta. Quando le cozze saranno aperte liberale dal guscio. In una padella metti olio e cipolla, versa lo zafferano sciolto in un po' d'acqua e poi aggiungi le cozze. Scola la pasta, versa in padella, manteca e poi servi.

