Stefania Orlando | il primo bikini ed è prontissima per l’estate Praticamente “una statua” a 54 anni

(Di mercoledì 5 maggio 2021)è famosa dama sicuramente dopo il Grande Fratello Vip ancora di più. Rimasta nella Casa fino all’ultima sera e arrivata a un passo dalla vittoria, poi raggiunta dal suo più caro amico al reality, la showgirl e cantante si è fatta apprezzare moltissimo dal pubblico. Che l’ha conosciuta anche per i suoi lati più fragili, umani. Il suo profilo Instagram ha avuto un’impennata notevole di follower, proprio come successo ai suoi ex coinquilini, e anche la sua carriera sta andando a gonfie vele. Meno presente nei salotti televisivi per scelta, come ci ha tenuto a sottolineare poco tempo fa, perle soddisfazioni arrivano sul fronte musica. Dopo aver anche smentito le presunte voci di crisi con il marito Simone Gianlorenzi,si è rituffata nel ...

RutaAllTheWay : RT @RutaAllTheWay: Buongiorno così ?? Stefania e Maria Teresa ? P.s condivido Orlando ???? #ruters #instagram - Gg99996 : RT @nnocapito: prima la persona poi il personaggio? Che donna Stefania Orlando che non ha mai sentito il bisogno di farsi amica elisabetta… - PageDi : RT @nnocapito: prima la persona poi il personaggio? Che donna Stefania Orlando che non ha mai sentito il bisogno di farsi amica elisabetta… - sara_rts : RT @RutaAllTheWay: Buongiorno così ?? Stefania e Maria Teresa ? P.s condivido Orlando ???? #ruters #instagram - Account0079 : @virginiaferroo Oggi ho fatto l'aggiornamento: c'era scritto 'risolve alcuni bug ed i problemi delle notifiche dell… -

ha sfiorato la tragedia. Sembrava una mattinata tranquilla eppure la piccola Margot, la sua cagnolina, ha avuto un ...Una foto in bikini che spiazza i fan:ha inaugurato la stagione dei costumi da bagno pubblicando diversi scatti sul suo profilo Instagram. Le è bastato qualche raggio di sole per sfoderare due look estivi. ' Il buongiorno ...Stefania Orlando ha sfiorato la tragedia. Sembrava una mattinata tranquilla eppure la piccola Margot, la sua cagnolina, ha avuto un incidente.Basta qualche raggio di sole per scatenare la bella Stefania Orlando. La bionda showgirl posta uno scatto in bikini e scrive ai follower: “Il buongiorno si vede dal costumino” e chiappa like e applaus ...