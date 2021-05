Dayane Mello beccata con Mario Balotelli: “È amore” – lei fa una precisazione (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da almeno un mese circolano rumor sul ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli. In una recente intervista la modella brasiliana è stata vaga su questo pettegolezzo. L’ex gieffina si è limitata a dire che lei e Mario sono molto legati, ma che non sanno ancora cosa vogliono. Ieri una fan ha chiesto a Dayane se sono vere le voci che la vogliono fidanzata con Balotelli e lei ha risposto dicendo di essere single: “No, non sono fidanzata. Spero che abbiate già capito questa cosa“. Non sarà fidanzata, ma qualcosa con il calciatore c’è, perché l’ex bff di Rosalinda Cannavò è stata paparazzata insieme a Balotelli e secondo Chi tra loro si sarebbe riacceso l’amore. “Balotelli e Dayane ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da almeno un mese circolano rumor sul ritorno di fiamma tra. In una recente intervista la modella brasiliana è stata vaga su questo pettegolezzo. L’ex gieffina si è limitata a dire che lei esono molto legati, ma che non sanno ancora cosa vogliono. Ieri una fan ha chiesto ase sono vere le voci che la vogliono fidanzata cone lei ha risposto dicendo di essere single: “No, non sono fidanzata. Spero che abbiate già capito questa cosa“. Non sarà fidanzata, ma qualcosa con il calciatore c’è, perché l’ex bff di Rosalinda Cannavò è stata paparazzata insieme ae secondo Chi tra loro si sarebbe riacceso l’. “...

